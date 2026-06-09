気がつけばもう6月。町のあちこちで紫陽花がきれいに咲いているのを見かけるようになりましたね。「梅雨」という言葉は、中国で梅の実が熟すころに降る雨から伝わったという説があります。梅仕事の季節であり、一年の半分が終わる節目の月でもあります。6月の和風月名は「水無月（みなづき）」。梅雨の時期なのに「水が無い」と書くのは、無は「〜の」を表し、「田んぼに水を引く月（水の月）」に由来するという説が有力です。 一