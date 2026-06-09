【モデルプレス＝2026/06/09】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「お肉の存在感すごい」旬のとうもろこしを使った2人分の弁当◆飯田圭織、子どもたちへの手作り弁当披露飯田は「火曜日のお弁当は とうもろこしの炊き込みご飯 鶏もも肉の塩焼き」と紹介し、2人分のお弁当を投稿。旬のとうもろこしを炊き込んだご飯と