クリスマスマーケットの様子（2025年12月12日県立アリーナ周辺） 香川県などは、県立アリーナを活用してにぎわい作りや夜型観光を推進しようと、2026年12月にクリスマスマーケットを開催します。多くの人を集めた前年よりも9日間期間を延長し、企画提案（プロポーザル）方式で委託事業者を公募しています。 「KAGAWA Christmas Market 2026」は、2026年12月3日から25日までの23日間、午前1