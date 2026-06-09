アジア株は総じてしっかり、前日の米半導体株の上昇を受けて、韓国や台湾の株高が目立つ展開、半導体２銘柄（サムスン電子とSKハイニックス）で構成銘柄の時価総額の５０％超となる韓国総合は一時８％高となった。前日の半導体銘柄の大幅安から反発。 東京時間14:09現在 香港ハンセン指数 24645.76（-11.30-0.05%） 中国上海総合指数 3979.68（+20.34+0.51%） 台湾加権指数 44721.83（+1219.05+2.80%）