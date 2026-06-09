東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 貿易収支（5月）11:35 結果1054.3億ドル 予想923.0億ドル前回848.2億ドル ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 イスラエル レバノンでの作戦を継続、ヒズボラ標的を重点的に攻撃する トランプ米大統領 2週間以内に勝利を宣言する、イラン情勢終われば原油は下落 イランは核兵器を持たないことに同意する用意がある 【日本】