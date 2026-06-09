お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が9日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。遭遇した人気芸人について語った。「新幹線でこいつらに会えた！いいことありそう」と書き出したせいや。車内で「ガンバレルーヤ」のまひるとよしこに遭遇したといい、2人の写真を添えた。ネットでは「運気爆上がり確定かよ」「遭遇した時点で運を使ったのか、これからもっといいことが起きるのか気になります」「これはお仕事がんばれ