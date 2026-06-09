俳優の松岡茉優（31）が9日、都内で開かれた『ピカソ meets ポール・スミス遊び心の冒険へ』取材会に登場。難しい稽古に励んでいることを明かした。【全身ショット】おにあい…！独創的なスカートを着こなした松岡茉優展覧会のタイトルにちなみ、“人生における遊び心”について質問された松岡は「挑戦かなと思います」と回答。「遊び心を持ったまま、お仕事するのは結構チャレンジングなこと」と説明した。続けて「自分のや