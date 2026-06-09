阪神は9日、「KOSHIEN“eco”Challenge」の一環として甲子園球場で開催する主催の合計9試合で排出するCO2をおよそ225tをオフセットすることを発表した。この取り組みは、「KOSHIEN“eco”Challenge」の一環として実施。甲子園球場と阪神が、コトブキシーティングによる協力の下、空調機の稼働などでCO2排出量が多くなる6〜7月の試合のうち9試合を「カーボン・オフセット試合」に設定して行う。