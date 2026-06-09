イギリス出身のファッションデザイナーのポール・スミス氏（79）が9日、都内で開かれた『ピカソ meets ポール・スミス遊び心の冒険へ』取材会に登場。ジョークを交えてトークを展開した。【集合ショット】シックな装いで登場した松岡茉優＆ポール・スミス氏スミス氏は10日に始まる展覧会に合わせて来日。音声ガイドを務めた俳優の松岡茉優（31）とともに笑顔で姿を見せた。展覧会のタイトルにちなみ、“人生における遊び心