人気アイドルグループ「NMB48」の松岡さくらさんが自身のＸを更新。投稿した写真がＷＥＢ上で大きな反響を呼んでいます。 【写真を見る】【 NMB48・松岡さくら 】 「アイドルのオンとオフ 」投稿写真にＷＥＢ騒然「オンとオフの差すごっ！笑笑」「めっちゃ腫れすぎてる！」「同一人物なの？笑」松岡さくらさんは「アイドルのオンとオフ 」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、衣装とメイクをバッチリ決めた、笑