モデルでタレントの藤田ニコル（28）の実母で“ままるん”“パチゆみ”の愛称で親しまれる友美さんが、9日までに自身のインスタグラムを更新。初孫のお宮参りを報告した。友美さんは「初孫のお宮参りに行ってきました」と書き出し、孫娘を抱く自身と、娘・ニコルとの3ショットを披露。「新人おばあちゃんのデビュー戦です。人生初の『おばあちゃん』っていくつになっても特別ね目覚まし時計より早く起きた朝遠足前の小学生