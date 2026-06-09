皇族の数を確保する方策をめぐる衆参両院の正副議長による、とりまとめ案について、自民党は党幹部らの懇談会を開き、全会一致で了承しました。きょう（9日）午後開かれた自民党の懇談会には、麻生副総裁や鈴木幹事長、有村総務会長らが出席し、小林政調会長がきのう示された正副議長による、とりまとめ案について説明し、全会一致で了承されました。自民党麻生 副総裁「何としても今国会において皇室典範の改正を成し遂げ