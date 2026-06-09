栃木・宇都宮市中心部でクマの目撃が相次いでいることを受け、県内のレジャー施設や団体が対応に追われている。クマの目撃情報を受け、市教育委員会は8日、全94の市立小中学校を臨時休校とした。さらに一夜明けた9日、宇都宮大学が「大学構内にクマが出没した」と報告し、全学部休講とする措置を発表した。株式会社エフエム栃木は「宇都宮市内においてクマの目撃情報が相次いでいることを受け、皆様の安全を最優先に考え、下