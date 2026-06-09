宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は９日、主力ロケット「Ｈ３」６号機を１２日に打ち上げると発表した。当初は１０日に予定していたが、天候悪化が予想されるため、延期が決まっていた。Ｈ３の打ち上げは昨年１２月に失敗した８号機以来、半年ぶり。