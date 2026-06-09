俳優の岡田准一、サッカー元日本代表の中澤佑二氏、俳優の影山優佳が９日、都内で行われた日本マクドナルド主催「ＶＩＶＡ！ワールドマック」新商品発表イベントに登壇した。同社からサッカーのＷ杯北中米３カ国大会の開催を記念した商品も販売される。１６日からは新ＣＭの放映も決まり、岡田が“岡田監督”としてメンバー発表をする瞬間を演じ、「本当に現場でも緊張した」と振り返った。サッカー通で知られる元日向坂４６