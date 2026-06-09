女優の唐田えりか（28）が7日放送のBSよしもと「スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜」（日曜後10・00）に出演。Netflixドラマ「極悪女王」の裏話を明かす場面があった。マリーマリー・えびちゃんがお酒好きで面倒見のいいチーママとして進行役を務め、忙しい芸能人たちがふらっと立ち寄りってほろ酔いトークを展開する番組。唐田とは、24年秋に配信されたNetflixドラマ「極悪女王」で共演。一次、二次オーディション