開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、おおのこうすけ氏のアットホーム任侠コメディ「極主夫道」がセール対象となっている。 第1巻から第7巻までが55％オフの330円、第8巻が53％オフの363円、第13巻が2%オフ、第9巻から第16巻までがそれぞれの価格から10％オフとなっている。最新17巻までを一気に購入すると8,675円となる。 なお、セール品の売り切れ、セール