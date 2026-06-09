【「猫びより」2026年夏号】 6月12日発売 価格：1,390円 瑞々しさあふれるさくらんぼの木を探検（表紙写真撮影・岩合光昭） 【拡大画像へ】 辰巳出版は猫専門誌「猫びより」2026年夏号を6月12日に発売する。価格は、1,390円。 今号の巻頭特集は「アーティストと猫」。アーティストたちのそばで自由気ままに暮らし、創作意欲の源泉となっている猫を取材。ロック