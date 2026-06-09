アクセルは急動意。自動運転ベンチャーのティアフォー（東京都品川区）が９日付で関東財務局に提出した有価証券届出書で、東証グロース市場への新規上場を申請したことを明らかにした。上場日は７～１２月のいずれかの日を予定。新株式発行による調達額は１００億～３００億円とし、既存株主による売り出しは未定とした。これが刺激材料となり、ティアフォー出資企業の一角に思惑的な買いが