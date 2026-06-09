石井表記は後場急騰し、ストップ高となる前営業日比３００円高の１４５９円に買われた。きょう午後２時ごろ、２７年１月期第１四半期（２～４月）の連結決算を発表した。売上高が４０億４９００万円（前年同期比１２．３％増）、営業利益が３億６７００万円（同９８．８％増）だった。同時に今期から配当方針について連結配当性向３０％以上を目安とする定量目標を設定すると開示しており、これらを好感した買いが集まって