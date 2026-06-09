俳優・吉沢亮のスタッフXが9日までに更新され、吉沢のグッズ「チャーム（カニ）」の仕様変更が伝えられた。【写真】“カニに取り憑かれた”俳優・吉沢亮の姿カニを愛してやまない“カニ俳優”とも称される吉沢は、自身の17周年グッズに、カニをモチーフにしたチャームをラインナップし、話題となっていた。しかし、カニの目の部分のパーツが入手困難となったと説明。「この度制作進行しておりました【吉沢亮17thAnniversary