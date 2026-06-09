エフエム栃木（RADIO BERRY）は9日、公式Xで、栃木・宇都宮でのクマの目撃情報を受け、番組の観覧を休止すると伝えた。【写真】観覧休止番組を発表…エフエム栃木「番組観覧休止のお知らせ」とし「宇都宮市内においてクマの目撃情報が相次いでいることを受け、皆様の安全を最優先に考え、下記番組の観覧を当面の間休止させていただきます」と報告した。「観覧の再開時期につきましては、今後の状況を踏まえて判断し、改めて