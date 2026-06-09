回転寿司チェーン「くら寿司」では、人気商品である「熟成中とろ(一貫)」を3日間限定で特別価格の110円で販売するほか、「アトランティック 生サーモン（一貫）」や「北海道 サーモン」、「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）」などを販売する「サーモンと肉」フェアを、12日より期間限定で開催する。【画像】「サーモンと肉」フェアも開催！商品一覧人気商品である「熟成中とろ(一貫)」を、3日間限定で全店110円