全国でクマの被害や目撃が相次いでいる中、9日、石原環境相はクマ対策専門官らと面会しました。石原環境相「専門官のみなさまには自治体と国との調整役として、広域連携や伴走支援の要として活動してほしい」クマ対策専門官は対策を行う自治体と国の調整役として、昨年度から東北など各地に配属されています。主に、現場のクマ対策に関する有効な事例を国と共有するなどしていて、広域連携の要としての役割が期待されています。ク