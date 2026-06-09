昨年１２月に「一般の方」との結婚を発表したＴＢＳ・田村真子アナウンサー（３０）が、このほど、都内の高級ホテルで結婚披露宴を行った。司会は同局の宇賀神メグ（３０）＆赤荻歩（４４）両アナウンサーが務めた。自身のインスタグラムに、ウエディングドレスとお色直しの着物姿を投稿すると、同局の若林有子アナが「気品がありすぎて王女のようです美しすぎて尊いです」、同じく浦野芽良アナが「真子さんお美しいです！お