【ショーケース天板BHD-TB-1500SC】 6月発売 価格：オープン（参考：44,800円） ビーズが展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte」は「ショーケース天板 BHD-TB-1500SC」を6月に発売する。参考価格は44,800円。 本製品は、同社の「電動スーパーゲーミングデスク」シリーズの脚部との組み合わせが可能