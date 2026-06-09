ジャイアンツの?韓国のイチロー?イ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）がいよいよ止まらなくなってきた。８日（日本時間９日）、本拠地ナショナルズ戦に「５番・右翼」で出場したイ・ジョンフは５打数４安打と大爆発。試合は９回に３点を失い３―４で逆転負けとなったが、背番号５１は連続試合安打を１６に伸ばし打率３割３分３厘に上昇した。この日、フィリーズのマーシュが３打数無安打だったためナ・リーグ、リーグ全体ともに