お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が代表取締役を務めるCHIMNEY TOWNが共同プロデューサーとして参画している舞台『キャッツ〜THE JELLICLE BALL〜』が、第79回トニー賞において、演出賞、振付賞、衣装デザイン賞を受賞した。【写真】世界的名作ミュージカル『キャッツ』を再解釈『キャッツ〜THE JELLICLE BALL〜』本作は、アンドリュー・ロイド＝ウェバーによる世界的名作ミュージカル『キャッツ』を、ニューヨークのクィ