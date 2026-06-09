オルタナティヴ・ロックバンドのウィーザーが8月21日にニューアルバム「The Gold Album」をリリースする。この新作はグループにとって16枚目、そして長年続いている色をテーマにしたアルバムシリーズの第7弾となる。 【写真】ピッカピカまばゆい輝きを放つ名前通りのニューアルバム インスタグラムでの告知では、金塊に刻まれたようなかたちで新作のトラックリストも発表