韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が9日、主要7カ国（G7）首脳会議出席のため、9泊10日におよぶ欧州歴訪に出発した。この日午前9時ごろ、ソウル空港からベルギーに向けて出国した李大統領は、金民錫（キム・ミンソク）首相、尹昊重（ユン・ホジュン）行政安全部長官をはじめ、青瓦台（チョンワデ、大統領府）の姜勲植（カン・フンシク）秘書室長や洪翼杓（ホン・イクピョ）政務首席、金珍我（キム・ジナ）外交部第2次官らの見