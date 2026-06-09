セント・ピュールから、ディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』の「ブライダルコレクション4th season」が登場。美しい海の世界や、ディズニープリンセス「アリエル」の心のときめきが表現されたブライダルコレクションとして、期間・数量限定モデルの販売が開始されています☆ セント・ピュール ディズニー・アニメーション映画『リトル・マーメイド』ブライダルコレクション4th season 発売日：2