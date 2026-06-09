きのう（8日）夕方、名古屋市の大型商業施設で客ら23人がせき込むなどの症状を訴え、8人が病院へ運ばれました。警察はスプレーのようなものがまかれた可能性が高いとみて捜査しています。 【写真を見る】何者かがゲームセンター内で“スプレー”撒いたか 防犯カメラの映像などから確認 名古屋の大型商業施設｢mozoワンダーシティ｣で23人が咳や喉の痛み 8人搬送 （田中希宜記者）「8日に目や喉の痛