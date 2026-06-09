お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が9日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。バーべーキューについての持論を展開した。同番組では“陽キャ”への不満として「BBQをするのは楽しいと当たり前に思ってる」という意見を紹介。「余った食材を誰が処分するのかなど、気を遣ってしまい心から楽しめない」とのコメントに、フリーアナウンサーの神田愛花は「大変だなと思