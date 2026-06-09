将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に臨む北海道・東北バルペックスの広瀬章人九段（39）が、おすすめの札幌イチオシスポットとして「白い恋人パーク」を案内した。写真映えする同施設を訪れた屋敷伸之九段（54）、石田直裕六段（37）、齊藤優希四段（30）のメンバーたちは、2つのチームに分かれて体験コーナーに挑戦することとなった。【映像】広瀬九段作の「電車」と石田六段作「アンパンマン」