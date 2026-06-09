占い師細木数子さんの後継者で娘の細木かおりさんが、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。母・数子さんの最期を語った。この日は、数子さんの生涯を描いたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」に主演した女優の戸田恵梨香がゲスト出演。かおりさんは数子さんの晩年について聞かれると「テレビに出なくなっても活動は続けていました。個人鑑定ですとか勉強会ですとか。そういったことはずっとやってまし