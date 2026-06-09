いつも19時がごはんタイムのチワワさん。この日はお腹が空いていたのか催促が止まらないようで…！？キュートなわんこの姿が話題を呼び、投稿は9.3万回再生を突破。「ふふふって声でた」「待機はやっ(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：いつも19時頃にご飯を食べる犬→『ごはんまだだよ』と伝えた結果、たった1分後…まさかの光景が】 「ごはんまだ？」2時間前から催促するわんこ TikTok