ハピネットは、ゲームフリークが開発する新作アクションRPG『Beast of Reincarnation』について、6月7日に開催された「PC Gaming Show」で追加情報を発表した。あわせて、パッケージ版の店舗別購入特典も公開された。 【画像あり】特典のラインナップが豪華発表された新キャラクター・店舗別特典 本作は、ゲームフリークが手掛ける完全新作のアクションRPG。グローバルパブリッ