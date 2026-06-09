Live2Dは、Live2Dを使ったオリジナル作品のクオリティを競う年に一度のコンテスト『第13回 Live2D Creative Awards』の作品募集を、6月5日から9月30日まで実施することを発表した。 （関連：【画像】人気のLive2Dモデラー・乾物ひもの氏） 『Live2D Creative Awards』は、2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」を用いたオリジナル作品を対象とするコンテスト。クリエイターが自身