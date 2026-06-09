全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・錦糸町の喫茶店『すみだ珈琲』です。自家焙煎の美味を地元の伝統工芸品で味わう贅沢な1杯「すみだブレンド」は墨田区の地域ブランド「すみだモダン」認定の味。豆は最高品質のスペシャルティコーヒーのみを使用し、その日の天候や湿度を考慮して自家焙煎している。それらこだわりのコーヒーを注ぐ器が江戸切子。通常は冷たいものを楽