グーグルは、開発者向け会議「Google I/O 2026」で、科学探求の規模と精度を拡大するために設計されたモデルとツールの新しいコレクション「Gemini for Science」を発表した。計算科学や仮説生成を支援する複数の実験的ツールで構成され、研究者の作業ボトルネックを解消することで、最も影響力のある問題の特定と解決への集中を後押しする。 同社は10年以上にわたり、AIと科学分野に投資を続けてきた