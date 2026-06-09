人気アニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜午後6時〜）と『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）が、コラボレーションした物語が放送されたことを受け、両作品の公式YouTubeチャンネルにてプロデューサーたちが出演した動画が公開された。制作の裏側などを語っている。【画像】怪盗キッドが変装したプリキュア（笑）公開された場面カットこれは5月31日放送の『名探偵