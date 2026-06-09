俳優の真木よう子さんが自身のインスタグラムに、雑誌に文章が掲載された喜びを投稿しています。 【写真を見る】【 真木よう子 】『ダ・ヴィンチ』に日記掲載「撮って撮って！」と有頂天も「文豪さまたちの文章に打ちのめされる」真木さんは「40代になってからの密かな夢は、文章を書くことでした」と告白。「今回『ダ・ヴィンチ』に日記を掲載していただき、嬉しくて舞い上がり」「娘に『撮って撮って！』と写真を撮らせる始