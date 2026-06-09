マンションの管理組合から「大規模修繕工事のため、各住戸から一時金として50万円を徴収します」との通知が届いたら、驚く人は多いのではないでしょうか。「毎月3万円の修繕積立金を長年払ってきたのに、どうしてさらに50万円も払わなければならないのか」と不満に思うのは当然の感情です。 本記事では、国土交通省のガイドラインなどを基に、修繕積立金が不足する理由と、この一時金の支払い義務について解説します。