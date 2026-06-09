米Googleは6月8日(現地時間)、AIを活用したリサーチツール「NotebookLM」の全面的なアップグレードを発表した。チャット機能の基盤を「Gemini 3.5」に移行するとともに、「Antigravity」を導入し、より高度な推論や調査支援、出力生成を可能にした。Gemini 3.5は、5月にGoogle I/O 2026で発表されたGeminiの最新モデルである。エージェント性能が強化されており、公開された「Gemini 3.5 Flash」は推論品質と速度のバランスに優れ