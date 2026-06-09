就任後初めて駒を進めた全国大会の初戦を白星で飾った“公立の意地”を見せた。第75回全日本大学野球選手権記念大会が8日に開幕。東京ドームで行われた1回戦で、21年ぶり6回目の出場の北九州市立大（九州六大学野球連盟）が3-2で花園大（京滋大学野球連盟）に競り勝った。環境面の不利を跳ね返しての白星。チームを率いる山本浩二監督は、“ミスター赤ヘル”と同姓同名で、珍しいバックグラウンドも持つ変わり種だ。この日はエー