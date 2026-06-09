【モデルプレス＝2026/06/09】お笑いタレントのイモトアヤコが6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝ごはんを公開した。【写真】「イッテQ」40歳タレント「見習いたい」双子目玉焼き・揚げ物などのボリューム朝食◆イモトアヤコ、ボリューム満点の朝ごはん披露イモトは「朝ごはん」とつづり、食卓の写真を投稿。白い皿には黄身が2つある目玉焼き、朱色の器にはカラッと仕上がった揚げ物とこんがりと焼き色がついた平焼き