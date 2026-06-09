ガールズグループMEOVVのアンナと、CUTIE STREETの増田彩乃によるチャレンジ動画が大きな反響を集めている。6月7日、MEOVVの公式インスタグラムを通じて、アンナと増田彩乃のダンスチャレンジ動画が公開された。【写真】キューストの“逆K-POP化”の衝撃2人はMEOVVの新曲『DDI RO RI』に合わせて息の合ったダンスを披露。キレのある振り付けとキュートな表情でファンを魅了した。投稿を見たファンからは、「激アツ」「最高の組み合