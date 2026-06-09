【モデルプレス＝2026/06/09】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が6月8日、自身のInstagramを更新。ステージ用の衣装姿とアイメイクを披露し、話題となっている。【写真】29歳人気KPOP美女「憧れるスタイル」鍛えられた美くびれ際立つ◆ジヒョ、ステージ衣装から美くびれチラリ公開ジヒョは「7月に会いましょう」と韓国語でつづり、写真を複数枚投稿。美しい腰のくびれが際立つブラウンのへそ出