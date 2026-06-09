Zeebra、高木完 国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 （MAJ）の開催ウィークで6月8日、MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEとしてHIPHOPイベント「THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE」を開催した。【写真】「THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE」ライブの模様6月13日に国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の授賞式が開催されるのに先駆け、6月8日にヒップホップイベント