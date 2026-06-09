◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）オリックスのルイス・ペルドモ投手が１軍再合流を果たした。在籍３年目の今季は勝ちパターンの一角として期待されたが、８試合で防御率１４・１４と不振。４月１９日に出場選手登録を抹消されると、先発に配置転換されていた。段階を踏んで球数、イニングを伸ばし、直近では５日に行われたファーム・リーグの阪神戦（ＳＧＬ）に先発。５回１